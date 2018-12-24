Xiaomi Mi Play официально презентуют сегодня

Сегодня 24 декабря состоится официальная презентация нового китайского смартфона Xiaomi Mi Play. На фото которые были опубликованы несколько дней тому назад в сети видно, что новинка получит 8-ядерный процессор, 5,84-дюймовый дисплей и однокристальную систему с частотой 2,3 ГГц.

Кроме этого основная камера смартфона получила систему искусственного интеллекта, которая дает возможность автоматически провести цветокоррекцию.

Xiaomi Mi Play также оснастили 6 Гб оперативной памяти и 64/126 Гб встроенной. Приблизительная стоимость новинки составит от 245 долларов.