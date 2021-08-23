Xiaomi Mi TV 5X получит динамики мощностью 40 Вт

Mi TV 5X — один из продуктов, который Xiaomi анонсирует в четверг на мероприятии Smarter Living 2022. В преддверии выпуска нового умного телевизора официальные социальные сети опубликовали интересные возможности нового устройства. Интереснее всего выглядит звук о достаточно мощных динамиках — обычно производители ограничиваются простым решением не больше 10 Вт, но это другая история. Помимо отличного качества изображения, телевизор также должен иметь отличные динамики — опубликованный тизер показывает, что Mi TV 5X будет оснащен стереодинамиками мощностью 40 Вт. Этого достаточно, чтобы с комфортом слушать музыку, смотреть фильмы или сериалы. Стоит напомнить, что Xiaomi ранее сообщила, что в телевизоре будет поддержка технологии Dolby Atmos, поэтому новый телевизор должен обеспечивать превосходное качество звука при просмотре фильмов, документальных фильмов и ваших любимых телешоу.

Официальный представитель Xiaomi также написал в Твиттере, что динамики также «самые большие среди всех Mi TV». Хотя, на самом деле, это не так, поскольку Mi TV 6 Extreme Edition может похвастаться динамиками мощностью 100 Вт. Впрочем, динамики Mi TV 5X всё равно мощнее, чем динамики мощностью 30 Вт внутри Mi QLED TV 75, который недавно был официально представлен.Пока что мы знаем, что Mi TV 5X будет иметь безрамочный дизайн, дисплей с разрешением 4K, Dolby Atmos, а также он будет запускать Android TV из коробки. Мы не знаем, сколько это будет стоить, но есть информация о том, что это будет доступное решение.