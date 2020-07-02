Xiaomi Mi TV Master Series отправили в релиз

Многие пользователи предпочитают телевизоры компании Xiaomi за то, что они стоят не очень дорого, при этом обладают достаточно приличным набором бонусов и качественной картинкой. Теперь производитель решил немного развеять этот миф, представив новую модель под названием Xiaomi Mi TV Master Series с диагональю 65 дюймов, 4К-разрешением, OLED-дисплеем и стоимостью в 1840 долларов. Этого точно хватит, чтобы пользователь получил максимум возможностей от современного умного телевизора, но вот стоимость доступной назвать уже не получится, так как производитель явно хочет выйти на рынок премиальных моделей. Мы ждем с нетерпением, когда телевизор попадет к нам в продажу и тогда можно будет сравнить его с конкурентами от Sony, например.