Xiaomi Mi TV Q1 официально представлен

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил 75-дюймовый умный телевизор Mi TV Q1. Этот телевизор стал самым премиальным телевизором бренда с экраном QLED 4K. Как следует из названия, телевизор оснащен массивной 75-дюймовой панелью и использует технологию квантовых точек, а также систему Android TV 10 и улучшенные возможности Smart TV. Что касается дизайна, 75-дюймовый Mi TV Q1 отличается элегантным и минималистичным дизайном с тонкими гранями. Стоит отметить, что дисплей телевизора поддерживает 100% цветовой диапазон NTSC с 1,07 миллиардами цветовых вариаций и 1024 различными цветовыми оттенками. Также новинка оснащена поддержкой Dolby Vision и HDR10+, так что конечное изображение будет крайне качественным, но вот цену не называют.