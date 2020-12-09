Xiaomi Mi Watch Lite выйдет за 60 долларов

Грядущие умные часы Xiaomi, получившие название Mi Watch Lite, уже прошел процесс сертификации FCC.

Компания Xiaomi планирует представить Mi Watch Lite 10 декабря по цене не менее 60 долларов США. Mi Watch Lite будет оснащен 1,4-дюймовым квадратным дисплеем с изогнутым стеклом 2.5D с плотностью пикселей 323PPI. Умные часы будут поддерживать более 20 настраиваемых циферблатов, включая классическую простоту, классный IP, независимый дизайн и многое другое. В основном компания Xiaomi сохранит почти тот же набор характеристик, что и недавно выпущенном Redmi Watch. Однако еще неизвестно, будут ли предстоящие Mi Watch Lite также поддерживать соединение NFC.