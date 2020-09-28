Xiaomi Mi Watch Revolve выйдут в Индии

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Xiaomi решила выпустить свои новые умные часы Xiaomi Mi Watch Revolve в Индии. Стоит отметить, что данное устройство уже было представлено некоторое время назад и пользователи уже активно выпускают обзоры на новый гаджет, а теперь вот производитель принял решение пойти дальше. Говорить о какой-то повальной популярности продукта пока что рано, так как устройство еще только планируют запустить в данной стране, но, с другой стороны, стоит понимать, что производитель делает ставку на низкую стоимость — конкурентов с такой ценой на рынке просто нет и не будет. Так что мы уверены в том, что новые часы быстро покорят Индию, как и все остальные доступные устройства в этой стране.