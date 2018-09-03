Xiaomi Mi Wireless Charger стоит 10 баксов

После презентации компании Apple в прошлом году практически все производители стали активно работать над беспроводными зарядками. Некоторые получились дорогими и пользователи решили подождать более доступных вариантов. Вот и дождались — официально представлена зарядка Xiaomi Mi Wireless Charger, которая стоит всего 10 долларов. Конечно, она не может похвастаться супербыстрой зарядкой, но вы всегда можете отказаться от обычных кабелей всего за десятку. Выглядит продукт стильно, занимает минимум места и откроет вам дверь в мир высоких технологий. Особенно это актуально для владельцев новых флагманов, которые заточены под работу с такими зарядками. Такими темпами можно будет реально отказаться от всех проводов и работать с большим комфортом и радостью. Да и разъемы ломаться не будут.