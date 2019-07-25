Xiaomi Mi6 и его функции

Апдейт значится под номером сборки MIUI 10.4.1.0 и весит 1,6 ГБ. OTA-обновление доступно в меню настроек системы и выполняется «по воздуху». Каких-либо серьезных визуальных изменений в интерфейсе системы пользователи Xiaomi Mi6 не обнаружат, поскольку с этой позиции операционка мало чем отличается от Android Oreo.В 2017 году Xiaomi Mi6 поставлялся с предустановленной операционной системой Android 7.1.1 Nougat. Затем фирменная оболочка MIUI получила обновление до Android 8. C апреля 2019 года началось активное бета-тестирование 9-й версии Android для данного устройства, а 24 июля состоялся выход официальной прошивки на базе Android Pie.О стоимости новой модели пока неизвестно.