Xiaomi Mi7 Plus может получить сканер пальца в экране

Профильный ресурс XDA нашел любопытные подробности в сборке ПО для еще не анонсированного официально смартфона Xiaomi Mi 7. Она касается отмененного прототипа, который подтверждает применение экрана с так называемой бровью и, что самое интересное, встроенного в этот самый экран сканера отпечатка пальцев. Из обрывочных изображений даже был создан макет экрана нового флагмана Xiaomi. Несмотря на то, что разработка этого прототипа для Xiaomi Mi 7 была отменена, в XDA уверены, что она найдет применение в Xiaomi Mi 7 Plus. Когда этот смартфон будет анонсирован (если он вообще разрабатывается), пока неизвестно. Официальный дебют Xiaomi Mi 7 ожидается в апреле-мае этого года.