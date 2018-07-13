Xiaomi Mijia Quartz Watch выглядят очень стильно

Рынок умных часов перенасыщен, но пользователи не очень спешат за новыми покупками из этого сегмента. Все предельно просто — устройства такого типа не всем подходят. Например, Xiaomi Mijia Quartz Watch являются обычными часами со смарт-функциями. Вы получаете возможность смотреть на самый обычный циферблат и отслеживать активность в течении дня, при этом корпус максимально тонкий и удобный в использовании. Пока что говорить о безоговорочном успехе продукта нельзя, но если вы хотите купить себе продукт на каждый день, то обязательно присмотритесь к новинке. Это классный вариант для тех, кому обычных часов еще мало, а покупать вариант с дисплеем просто не хочется. Да и ценник у компании обычно весьма привлекательный, чего нельзя сказать о конкурентах по сегменту. Ждем стоимость в рублях и можно будет говорить.