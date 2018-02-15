Xiaomi Mix 2S получит камеру с AI-возможностями

Сетевые источники поделились информацией о флагманском смартфоне Mi Mix 2S, официальный анонс которого должен состояться на грядущей выставке MWC 2018. Сообщается, что аппарат оснастят дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, топовым процессором Snapdragon 845, камерой с AI-возможностями (распознавание объекта для подбора нужного режима съемки) и Android 8.0 Oreo с активным Project Treble. Также предполагается, что основная камера получит сенсор Sony IMX363. Отметим, что ранее Mi Mix 2S прочили 8 ГБ оперативной и 256-ГБ внутренней памяти, а также двойную основную камеру.