Xiaomi Mix Fold 2 получит подэкранную камеру

Китайские инсайдеры поделились подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, выход которого ожидается в конце этого года. Аппарат получит два больших отличия от предшественника. Это высокая кадровая частота внешнего и внутреннего дисплеев и подэкранная фронтальная камера.

Предыдущие слухи прочили смартфону основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем и камерой с жидкостной линзой и 3-кратным оптическим зумом, топовую платформу Snapdragon 888 и батарею ёмкостью 5000 мАч.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mix Fold 2
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