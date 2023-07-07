Xiaomi Mix Fold 3 выпустят в августе

Компания Xiaomi в лице своего руководителя Лу Вейбинга объявила, что складной смартфон Mix Fold 3 будет представлен уже в следующем месяце. Отмечается, что аппарат станет первым смартфоном, который будет производиться на недавно открытой фабрике Xiaomi. Что до технических характеристик, то пока известное немногое. Fold 3 оснастят 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тыльной камерой Leica с четырьмя модулями (кроме главного и широкоугольного модулей обещают камеры с трехкратным и пятикратным оптическим зумом), поддержкой 67-зарядки Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт, а также корпус толщиной 11,2 мм.

Напомним, что его предшественник Mix Fold 2 имеет в своем распоряжении процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-Мп основную камеру, перископный модуль, до 1 ТБ флэш-памяти и батарею ёмкостью 4500 мАч.