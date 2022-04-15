Xiaomi OLED Vision Smart TV будет запущен с Android TV 11 и Dolby Vision IQ

Dolby Vision IQ дебютировал в 2020 году и представляет собой обновленную версию Dolby Vision. Согласно Dolby, ее технология Vision IQ настраивает HDR-изображения, объединяя информацию с датчика освещенности телевизора с динамическими метаданными из Dolby Vision. На практике это должно позволить Xiaomi OLED Vision Smart TV автоматически регулировать яркость при переключении с одного вида контента на другой. Кроме того, Dolby Vision IQ должен позволить телевизору Xiaomi отображать фильмы, совместимые с HDR, более ярко в условиях освещения, чем его предшественники. Кроме того, ожидается, что новый телевизор Xiaomi будет выпущен с восемью динамиками мощностью 30 Вт. Судя по всему, будет поддержка декодирования Dolby Atmos и DTS: X, а также Android TV 11. Следовательно, телевизор будет совместим с Google Assistant, подразумевая, что он или его пульт дистанционного управления будут иметь встроенные микрофоны.