Xiaomi OLED Vision Smart TV будет запущен с Android TV 11 и Dolby Vision IQ

Xiaomi находится на пороге анонса нового OLED Smart TV, который обладает довольно мощными функциями. Предположительно, сначала появится 55-дюймовый телевизор Xiaomi OLED Vision Smart TV, который будет выводить изображение с разрешением 4K и будет совместим с режимами Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и Filmmaker. Другими словами, Xiaomi OLED Vision Smart TV в некоторых областях будет соответствовать новому LG OLED C2.

Dolby Vision IQ дебютировал в 2020 году и представляет собой обновленную версию Dolby Vision. Согласно Dolby, ее технология Vision IQ настраивает HDR-изображения, объединяя информацию с датчика освещенности телевизора с динамическими метаданными из Dolby Vision. На практике это должно позволить Xiaomi OLED Vision Smart TV автоматически регулировать яркость при переключении с одного вида контента на другой. Кроме того, Dolby Vision IQ должен позволить телевизору Xiaomi отображать фильмы, совместимые с HDR, более ярко в условиях освещения, чем его предшественники. Кроме того, ожидается, что новый телевизор Xiaomi будет выпущен с восемью динамиками мощностью 30 Вт. Судя по всему, будет поддержка декодирования Dolby Atmos и DTS: X, а также Android TV 11. Следовательно, телевизор будет совместим с Google Assistant, подразумевая, что он или его пульт дистанционного управления будут иметь встроенные микрофоны.
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