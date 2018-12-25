Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition получил дешевую версию

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила новую версию своего доступного флагмана Pocophone F1, который уже разошелся тиражом в 700 тысяч устройств. Теперь пользователи смогут купить Pocophone F1 Armoured Edition с кевларовой задней панелью в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 340 долларов. Прежде данная версия была доступна лишь с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым процессором Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0.