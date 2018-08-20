Xiaomi Pocophone F1 на Snapdragon 845 будет стоить $320

2018-08-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F1 ; [65]
Сетевые источники поделились информацией о цене на Xiaomi Pocophone F1, который официально должен стать самым доступным смартфоном на восьмиядерном чипсете Snapdragon 845. Если верить источнику, новинка получит три версии: на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Две последние версии будут стоить 360 и 415 долларов соответственно, а вот цена базовой модификации пока не называется. Можно предположить, что она составит около 320 долларов. Сейчас самый дешевый смартфон на вышеназванном чипсете, Xiaomi Mi 8, стоит 378 долларов. Официальный анонс Pocophone F1 состоится 22 августа.


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