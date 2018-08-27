Xiaomi Pocophone F1 на Snapdragon 845 оценен в 24 тысячи рублей

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Pocophone F1 выйдет в России 30 августа, как и в остальных странах. Цена устройства составит 23 999 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 25 999 рублей за модель на 6 ГБ+128 ГБ. Аппарат доступен в двух расцветках: графитовой черной и синей.

Напомним, что смартфон оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.