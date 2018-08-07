Xiaomi Pocophone F1 на Snapdragon 845 получит пластиковый корпус

В сеть утекли фотографии смартфона Xiaomi Pocophone F1, а также его упаковки, которые подтверждают наличие топовой платформы Snapdragon 845, системы охлаждения с тепловой трубкой, сдвоенной основной камеры, 20-Мп камеры для селфи, аккумулятора на 4000 мАч, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Однако более всего обращает на себя внимание пластиковая задняя панель, что довольно неожиданно для устройства среднего ценового сегмента. Ранее сообщалось, что Xiaomi Pocophone F1 станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 845 и его цена составит 420 долларов. Неужели в Xiaomi решили сэкономить на материалах, из которого выполнен корпус?