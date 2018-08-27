Xiaomi Pocophone F1 появился в международной продаже

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi дала старт международным продажам смартфона Pocophone F1, который ранее был доступен только на индийском рынке. С сегодняшнего дня аппарат продается в Индонезии, Франции и Гонконге. В Индии младшая версия Pocophone F1 оценена в 300 долларов, что делает его самым доступным смартфоном на Snapdragon 845.

Напомним, что аппарат также оснастили системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комлекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.