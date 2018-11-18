Xiaomi Pocophone F1 получит Android 9.0 в декабре

Недавно стало известно о том, что доступный флагман Xiaomi Pocophone F1 гарантированно получит обновление до операционной системы Android Q. Однако сначала китайцу нужно обновиться до Android P и, судя по всему, случится это довольно скоро. Если верить источнику, бета-версия Android 9.0 Pie для Pocophone F1 выйдет уже в декабре, а стабильная версия появится в начале следующего года. Ранее китайский производитель подтвердил, что лаунчер Poco обзаведется темным режимом (Dark mode). Его можно будет установить уже на следующей неделе, скачав обновление из Google Play.