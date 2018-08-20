Xiaomi Pocophone F1 с 8 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench

Недавно мы писали о том, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты теста смартфона Xiaomi Pocophone F1. Версия с 6 ГБ оперативной памяти набрала 2467 баллов в одноядерном тесте и 9081 балл в многоядерном. Сегодня настала пора модели с 8 ГБ ОЗУ. Удивительно, но она оказалась чуть менее производительной – 2451 и 8998 баллов, соответственно.

Согласно последним утечкам, Xiaomi Pocophone выйдет в трех версиях: на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Две последние версии будут стоить 360 и 415 долларов соответственно. Официальный анонс предположительно самого доступного смартфона на SoC Snapdragon 845 состоится уже 22 августа.