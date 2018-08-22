Xiaomi Pocophone F1 уже доступен в Европе за 400 евро

Сегодня компания Xiaomi анонсировала мощный смартфон Pocophone F1, который стал самой доступной моделью на рынке с процессором Snapdragon 845. На момент анонса были объявлены индийские цены, а вот подробности европейского релиза будут объявлены только 27 августа. Тем не менее голландский магазин Belsimpel уже предлагает оформить предзаказ на новинку. Базовая модель с 6/64 ГБ памяти оценена в 399 евро, а топовая версия на 8/256 ГБ обойдется в 439 евро. В Индии, например, официальная цена базовой версии составляет 300 долларов.

Xiaomi Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комлекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.