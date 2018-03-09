Xiaomi Redmi 5A получит версию на 3 ГБ оперативной памяти

2018-03-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Redmi 5A; [175]
Компания Xiaomi готовит новую версию смартфона Redmi 5A, который был представлен осенью прошлого года. Сам аппарат мало отличается от предшествующей модели Redmi 4A. Отметим чуть обновлённый дизайн (корпус остался пластиковым), сниженную до 3000 мАч ёмкость батареи, увеличенную до f/2,0 светосилу фронтальной камеры и два слота nano-SIM вместо micro-SIM + nano-SIM. Остальные характеристики остались прежними: 5-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 425, 13-Мп основная камера с одинарной вспышкой, пятилинзовой оптикой и светосилой f/2,2, а также 5 Мп фронтальная камера. Новая версия будет оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а ее цена составит около 110 долларов.


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