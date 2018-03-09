Xiaomi Redmi 5A в новой комплектации

Начались официальные продажи мобильного телефона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным объемом встроенной памяти. У оригинальной модели установлено 16 гигабайт оперативной памяти, тогда как у продвинутой версии все 32 гигабайта. Не сказать, что это кардинально меняет смартфон, но вот в плане стоимости он уже не кажется таким интересным. Дело в том, что данную модель покупают в первую очередь за ее доступность, вы можете пойти в любой магазин и за небольшую сумму получить крутое решение. Версия с увеличенной памятью стоит немного дороже и преимущество это уже теряется, его не так видно, как у оригинала. Думаю, что популярность оригинальной модели будет выше, чем у данного решения. Совсем скоро узнаем, будет ли продукт пользоваться спросом у потребителей или остается пылиться на полке.