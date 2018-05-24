Xiaomi Redmi 6 выглядит ужасно

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Xiaomi Redmi 6. Даже фотографии появились, но они выглядят настолько ужасно, что даже говорить не хочется. На фронтальной стороне устройства расположена здоровенная вставка, которая выглядит слишком уж большой и некрасивой. Рамки вокруг дисплея при этом довольно толстые и объемные, из-за чего устройство смотрится как-то нелепо и странно. Тыльная панель вообще выполнена из какого-то дешевого материала, который не тянет на премиальный уровень. Создается впечатление, что производитель хотел сделать хорошо, но у него что-то пошло не так и теперь вот устройство смотрится как пластиковая поделка из подвального производства. Посмотрим что там будет на момент релиза, но мне кажется, что качество сборки или дизайн корпуса уже не изменятся.