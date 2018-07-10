Xiaomi Redmi 6A получил версию на 3 ГБ оперативной памяти

Компания Xiaomi начала продажи новой версии бюджетного смартфона Redmi 6A, который был представлен месяц назад. Напомним, что аппарат оснастили металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, четырехъядерным чипсетом MediaTek Helio A22 с частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой (объективы с апертурой F/2,2), аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9. Новая версия отличается наличием 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Ее цена составит 110 долларов.