Xiaomi Redmi 7 официально представят 18 марта

После слухов президент Redmi Лу Вейбинг подтвердил, что Redmi 7 будет представлен 18 марта вместе с Redmi Note 7 Pro. Он также опубликовал изображение телефона в синем и черном цветах с оранжевыми градиентными оттенками, двойными задними камерами AI и Dot Notch.

Redmi 7 оснащен 6,26-дюймовым экраном HD + 19: 9 с каплевидным вырезом. Он работает на процессоре Octa-Core с тактовой частотой 1,8 ГГц, который может быть Snapdragon 636 или 632. Сзади сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера 12 МП +5 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Новинка будет иметь аккумулятор на 4000 мАч и поставляться в черном, красном, синем, розовом цвете.