Xiaomi Redmi 7 стоит 100 долларов

Некоторое время назад мы уже обсуждали с вами смартфон Xiaomi Redmi 7, который компания недавно показала общественности. Теперь в сети появилась информация о версии продукта с процессором Snapdragon 632 от компании Qualcomm. Данная версия продукта отличается крайне низкой стоимостью, ведь за него просят всего 100 долларов. Думаю, за такие деньги получить продукт от известной компании в столь привлекательном корпусе захочет каждый. Проблема лишь в том, что пока что его не планируют официально продавать у нас в стране и если вы хотите прямо завтра его приобрести, то столкнетесь с целым рядом проблем. Остается лишь ждать официального релиза и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими устройствами и возможной популярности.