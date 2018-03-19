Xiaomi Redmi Note 5 Pro для Китая

В последнее время достаточно часто производители из Китая стали выпускать модели для местного рынка. Например, была показана модель Redmi Note 5 Pro для Китая, которая не сильно отличается от мировой версии, но разница все же есть. Зачем производитель это делает? Все просто — это небольшой тест продукта, который показывает насколько местный рынок готов платить. Для тех компаний, которые выпускают громадное количество устройств и не хотят оплошать, это единственный вариант проверить устройства на локальном рынке. Плюс, это классная возможность заработать денег — местные жители явно рады, что производитель делает специально для них отдельную версию смартфона. Жаль, что устройство не попадет на территорию России в таком виде, хотелось бы наглядно сравнить гаджет с тем, что продают у нас.