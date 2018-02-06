Xiaomi Redmi Note 5 на новых фото

В интернете активно обсуждают новый дизайн мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 5, который вроде как показали в интернете и теперь все думают, что это реальное устройство, а не фейк от очередного дизайнера. Да, я согласен, что на фотографии смартфон выглядит достаточно привлекательно и говорить о дизайне даже никто не будет. Большинство современных смартфонов и близко не стоят в плане дизайна с тем, что нам показывают на этих картинках. Но, кто сказал, что это реальное изображение? Сколько в сети уже было обманов с дизайном iPhone, который постоянно показывали на фотографиях за месяц до релиза, а потом оказывалось, что на деле продукт выглядет совершенно иначе. Вот так будет и с Xiaomi Redmi Note 5, который на момент релиза будет смотреться более реалистично и более буднично, без всего этого лоска.