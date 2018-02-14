Xiaomi Redmi Note 5 официально анонсировали

Состоялся официальный анонс мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 5 и оказалось, что данный гаджет не сильно отличается от Redmi 5 Plus. Для многих это станет разочарованием, так как пользователи ждали релиза совершенно нового смартфона, а получили достаточно странный девайс с характеристиками прошлого поколения. Стоит отметить, что продукт изначально показали на рынке Индии, то есть, производитель создавал устройство с прицелом на эту страну. Учитывая, что в Индии дорогие смартфоны продаются очень плохо, компания надеется получить больше прибыли от устройства среднего уровня, которым Xiaomi Redmi Note 5 и является. Думаю, для вас это станет большим открытием и если тоже хотели крутой недорогой смартфон, то стоит присмотреться поближе. Все же, есть еще Xiaomi Redmi Note 5 Pro и он поинтереснее.