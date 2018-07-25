Xiaomi Redmi Note 5 получил версию на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти

Компания Xiaomi представила новую версию для смартфона Xiaomi Redmi Note 5, которая отличается наличием 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Продажи новинки стартуют 27 июля по цене 250 долларов. Любопытно, что ровно столько же изначально просили за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что представленный в феврале этого года Xiaomi Redmi Note 5 оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, 12 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч, предустановленной Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Габариты устройства равны 158,5:75,45:8,05 мм, а вес – 180 г.