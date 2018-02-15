Xiaomi Redmi Note 5 стоит 12000 рублей

Официально представлен мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 5, который оказался достаточно простеньким в плане своих возможностей, но стоит он всего 12 тысяч рублей. Да, для многих пользователей такой смартфон будет отличным решением - купили и пользуетесь каждый день. При стоимости конкурентов, которые дают точно такие же возможности, можно смело говорить о потенциальном успехе смартфона. И, конечно, устройство не сильно отличается от предыдущей модели Redmi 5 Plus, но кого это волнует, вот честно? Для большинства пользователей эта деталь вообще не важна. Тем более, попробуйте купить столь классный дисплей от другого производителя и вас постигнет неудача. В этом плане компания из Китая продолжает удивлять и радовать преданных поклонников, ценящих низкую стоимость при адекватных характеристиках.