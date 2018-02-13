Xiaomi Redmi Note 5 выглядит не очень интересно

В сети появились изображения мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 5 и хотя они достаточно плохо выглядят, можно понять основную суть новинки. Как и во всех смартфонах на современном рынке, производитель решил отказаться от рамок права и слева от дисплея, сделал соотношение сторон 18:9 и теперь будет продвигать гаджет как идеальное решение для работы с приложениями, развлечений и просмотра фильмов с сериалами. Естественно, далеко не всем это нравится, но рынок таков, что отказаться от нового формата уже никто не может. С другой стороны, смартфон понравится ценителям стиля, современных форм и характеристик. Осталось только узнать основные характеристики продукта и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими гаджетами. Ждем анонса с большим нетерпением, это будет интересный гаджет.