Xiaomi Redmi Smart Band Pro и Smart TV X43 официально анонсированы в Индии

Сегодня в Индии было анонсировано два продукта их семейства Xiaomi, это фитнес браслет Xiaomi Redmi Smart Band Pro и телевизор Smart TV X43. Xiaomi Redmi Smart Band Pro оснащен 1,47-дюймовым постоянно включенным AMOLED-дисплеем, 14-дневным временем автономной работы и отслеживанием физической активности для более чем 110 занятий.

Фитнес браслет имеет оптический датчик сердечного ритма PPG, а также датчик кислорода в крови SpO2 и отслеживание сна. Браслет также оснащен акселерометром и гироскопом. Redmi Smart Band Pro будет продаваться по цене 53 доллара США, хотя начальная цена будет составлять 47 долларов США. Открытые продажи начнутся 14 февраля через Mi.com, Mi Home, Amazon и розничных продавцов-партнеров.

Smart TV X43 — это 43-дюймовый 4K-телевизор под управлением Android 10 с собственным интерфейсом PatchWall 4 от Xiaomi. Панель покрывает 92% цветовой гаммы DCPI-3 и поддерживает вывод Dolby Vision и HDR10+. Звук обеспечивается двумя динамиками мощностью 15 Вт, которые поддерживают Dolby Audio и DTS Virtual: X.

У руля стоит четырехъядерный процессор MediaTek MT9611, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Интерфейс состоит из трех портов HDMI 2.1, двух USB, порта Ethernet, AV и разъема 3,5 мм. Xiaomi Redmi Smart TV X43 будет продаваться по цене 387 долларов США через Mi.com, Mi Home, Amazon и розничных продавцов-партнеров. Открытые продажи начнутся 16 февраля.