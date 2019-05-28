Xiaomi RedmiBook 14 стоит 580 долларов

Официально представлен новый ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, который выглядит очень даже стильно и выполнен из алюминия. Стоит понимать, что для китайских компаний это большая редкость и обычно производители стараются использовать пластик, так как он заметно дешевле и его можно легко чинить в случае чего. Но, разработчики из компании Xiaomi решили иначе и представили свой продукт в более стильной упаковке. Стоит такая красота 580 долларов, что по меркам современного рынка просто смешно. Например, конкуренты от компаний вроде Apple или Samsung обойдутся вам в 1300 долларов как минимум, а в более дорогой комплектации можно и до двух тысяч долларов отдать. Так что если вы давно мечтали о ноутбуке такого рода — смело ждите релиз.