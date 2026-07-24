Xiaomi Smart Band 11 Active показали на рендерах

Профильный ресурс WinFuture опубликовал пресс-изображения и подробности о характеристиках фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 11 Active, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 1,47-дюймового сенсорного LCD-дисплея с разрешением 320:172 точки, боковой физической кнопки управления, батареи ёмкостью 300 мАч, автономности до 14 дней без включенного Always-On Display или до 9 дней с AOD, корпуса толщиной 10,2 мм и массой 16,5 грамма, водонепроницаемости уровня 5 ATM, 50 спортивных режимов, датчиком для постоянного отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO₂), качества сна и уровня стресса, а также черной, белой, серой и розовой расцветок корпуса.