Xiaomi Smart Band 9 Active оценили в 2,6 тысячи рублей.

В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9 Active, который оценен в 2,6 тысячи рублей. Новинка характеризуется 1,47-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 172:320 точек, 100 циферблатами, водонепроницаемостью до 5 АТМ, аккумулятором ёмкостью 300 мАч, автономностью до 18 дней, 50 режимами тренировок, поддержкой Bluetooth 5.3 BLE для сопряжения со смартфоном, датчиками с функцией мониторинга частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна и уровня стресса, а также корпусом в черной, желтой, бежевой и розовой расцветках.