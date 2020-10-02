Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch.

Ранее Mi Watch были доступны в различных формах на отдельных рынках, таких как Китай и Индия, эта модель, наконец, предназначена для глобального запуска. Новые Mi Watch оснастили 1.39 дюймовым дисплеем AMOLED, GPS и шестью различными датчиками. В них есть такие функции как: показатели здоровья и данные об окружающей среде, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и давление воздуха. Часы также поддерживают ряд функций, включая более 100 циферблатов, функцию удаленного доступа к камере, встроенные смайлы в уведомлениях, голосовое управление и многое другое.

Xiaomi заявляет, что автономность часов составляет до 16 дней после 2 часов зарядки. К сожалению пока что нет информации об официальных ценах или доступности.
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