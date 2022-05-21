Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор

Xiaomi выпустила тизер своего нового телевизора. На изображении мы видим край телевизора с надписью «Pro» на металлическом каркасе. Маркетологи компании отмечают сразу три особенности этой модели, которые позволяют отнести новинку к категории «Pro»: высокое качество изображения, высокая производительность и, конечно же, размер. Телевизор будет иметь диагональ 86-дюймов.

Подробностей больше нет, но можно предположить, что дешевой новинка не будет. Интересно, что официальная премьера телевизора запланирована на 23 мая, 24 мая, так как в этот день компания представит множество новинок, в том числе смартфоны Redmi Note 11T Pro и фитнес-браслет Mi Band 7.