Xiaomi готовит Blackshark

В последнее время очень много компаний стали говорить о том, что пора бы выпускать свои игровое смартфоны. Не могу сказать, что это большая новость, ведь у большинства пользователей и так смартфоны позволяют играть в игры с большим комфортом, но теперь производители решили делать упор на этой нише. То Razer выпустила свои варианты, теперь вот Xiaomi планирует запустить в свет смартфон Blackshark, который выглядит круто, получит 120 Гц дисплей и производительную начинку. Еще добавить сюда геймпад беспроводной с возможностью зарядить смартфон от собственной батареи, и можно спокойно говорить о мобильном гейминге. Лично я на такой смартфон с радостью посмотрел бы, это именно то, что нужно мне и большинству других пользователей. Будем ждать и надеяться, что новинка получится максимально интересной и производительной.