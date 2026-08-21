Xiaomi готовит Poco F9 Pro и F9 Ultra к релизу

Похоже, смартфоны Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra уже готовятся к релизу — за последнюю неделю количество утечек о новых смартфонах заметно выросло. Например, вчера старшая модель, судя по всему, засветилась в Geekbench 7, где набрала 2980 баллов в однопоточном тесте и 10030 баллов в многопоточном. В основе Poco F9 Ultra лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, в протестированном прототипе он работал в связке с 16 ГБ оперативной памяти, однако после выхода смартфона наверняка будут доступны и другие конфигурации с меньшим объёмом оперативной памяти.

Также стоит обратить внимание на то, что устройство работает под управлением операционной системы Android 16. Если Poco F9 Ultra действительно представят в ближайшие несколько недель, эта версия операционной системы может быть установлена прямо из коробки, несмотря на то, что Android 17 уже сейчас доступна на некоторых устройствах Google и не только. Но Xiaomi и её суббренды не отличаются стремительным переходом на новые версии Android, так что ситуация ожидаемая. По слухам, Poco F9 Ultra станет переименованной версией Redmi K100 Pro Max, но получит аккумулятор меньшей ёмкости — 8050 мАч. В остальном характеристики должны остаться практически без изменений. Смартфону приписывают 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200х2608 пикселей, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. А основная камера на 200 Мп получит оптическую стабилизацию изображения.
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