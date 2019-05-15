Xiaomi готовит RedmiBook 14

Компания Xiaomi некоторое время назад вышла на рынок ноутбуков и сразу зарекомендовала себя с лучшей стороны. Теперь этот бренд готовит новое устройство, которое получит не только более мощную начинку, но и позволит конкурировать с другими ноутбуками на рынке. Новинка под названием RedmiBook 14 совсем скоро появится на свет, за основу производительности устройства взят процессор Intel, а за графику будет отвечать видеокарта от компании NVIDIA. Конечно, точной цены и прочих тонкостей пока что не называют, но это явно интереснее, чем ноутбуки за пару тысяч долларов на встроенной графике. Будем ждать официального анонса с большим нетерпением и расскажем вам все самые интересные детали сразу после релиза. Что думаете о новинке?