Xiaomi готовит четыре телефона с 108 МП камерой Samsung

Xiaomi трудится над четырьмя различными смартфонами, которые будут иметь заднюю камеру на 108 Мп. Кодовые имена "tucana", "draco", "umi" и "cmi" были обнаружены с помощью кода в приложении Mi Gallery MIUI.

В приложение добавлена ​​поддержка просмотра фотографий с разрешением 108MP специально для этих устройств. Конечно, простая возможность просмотра 108MP фотографий в приложении галереи не является подтверждением того, что на четырех телефонах Xiaomi будет установлена ​​камера Samsung ISOCELL Bright HMX, но эта логика имеет смысл.