Xiaomi готовит крайне дорогой Mi MIX 4

Ходят слухи, что Xiaomi работает над следующим поколением флагманского смартфона серии Mi MIX, который, как ожидается, будет официально представлен в третьем квартале этого года. Грядущий телефон серии MIX, вероятно, Mi MIX 4, судя по информации инсайдеров, предлагает пользователям максимальный полноэкранный режим. В новом отчете инсайдеров из Китая утверждается, что Xiaomi Mi MIX 4 будет доступен только в одной версии с датчиком камеры под дисплеем. В сообщении говорится, что традиционной версии телефона не буде. Кроме того, в сообщении из сети также добавлено, что цена Mi MIX 4 будет выше, чем цена флагманского смартфона Mi 11 Ultra от Xiaomi — всему виной передовые технологии, которые требуют от компании значительного вложения средств в разработку.

Ожидается, что устройство будет иметь стандартную систему из четырех основных камер, которая позволит снимать качественные кадры даже при плохом освещении. При этом на фронтальной стороне устройства камера будет расположена под дисплеем, что на самом деле достаточно удобно, особенно если качество снимков будет достойное. Ещё ожидается, что новый смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Никакой дополнительной информации о возможностях данного смартфона в сети нет — придется подождать, пока производитель расскажет больше информации о своём гаджете.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi MIX 4
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