Xiaomi готовит новые смартфоны

Компания Xiaomi не перестает удивлять нас своим настойчивым желанием показывать больше и больше смартфонов. Теперь вот производитель заявил, что в июне будет презентация новых устройств бренда, которые должны порадовать потенциального покупателя новыми возможностями и привлекательным дизайном корпуса. Пока что данных о продукте нет, так что мы можем лишь догадываться о его преимуществах или недостатках. С другой стороны, если производитель так активно работает в этом направлении, то у него явно есть какие-то фишки в запасе. Например, все твердят про дисплей без рамок, позволяющий уделать потенциальных конкурентов, плюс есть тьма разнообразных фишек, которые реализовали не так хорошо, как хотелось бы. Будем ждать презентации и вместе с вами обсудим все горячие новинки этой компании.