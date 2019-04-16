Xiaomi готовит новые телевизоры

Многие пользователи уверены, что получить продвинутый телевизор можно только за большие деньги, но компания Xiaomi уже не один раз разрушала данный стереотип. Теперь бренд вновь планирует выпустить на рынок доступные телевизоры, которые позволят вам получить качественную картинку, продвинутую начинку и достаточно привлекательное качество вещания. Пока что никакой точной информации о новых телевизорах нет, но в самое ближайшее время их обещают анонсировать, после чего пройдет неделя и можно будет уже заказывать продукт в местных магазинах электроники. Если вы хотели себе новый телевизор, то самое время подождать анонса от китайской компании, тогда можно будет говорить о каких-то особенностях контента, железа и характеристик.