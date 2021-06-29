Xiaomi готовит очень мощный Mi Notebook Pro X

Сегодня Xiaomi подтвердила, что новый флагманский тонкий и легкий ноутбук под названием Mi Notebook Pro X будет официально представлен 30 июня — в честь этого производитель представил свежий тизер и рассказал о том, что именно будет предлагать будущий флагман. Новый рекламный постер от бренда показывает, что устройство станет первым ноутбуком Xiaomi за 10000 юаней — это чуть больше 1500 долларов. Он будет обладать мощными первоклассными характеристиками, предлагая флагманскую производительность, качественный экран, прочность конструкции и дорогие материалы корпуса. В другом тизере компания подтвердила, что устройство будет поставляться в максимальной конфигурации с высокочастотной памятью LPDDR4x объёмом 32 ГБ и твердотельным накопителем с объёмом 1 ТБ. Это довольно внушительные характеристики для ноутбука даже флагманского уровня, но, в принципе, у конкурентов есть чем ответить.

Более того, компания объявила о своих планах выпустить Mi Notebook Pro X на базе дискретной видеокарты RTX 3050 Ti, которая поддерживает технологии RTX и DLSS. То есть, теоретически, на этом ноутбуке можно будет даже играть в различные видеоигры. Также производитель заявил, что новинка будет работать на процессорах Intel серии H35 11-го поколения. Пока что это вся официальная информация, которая касается будущего флагманского ноутбука, но и её достаточно, чтобы понимать, насколько производительным будет устройство. Ждем анонс и надеемся на скорый релиз в России.