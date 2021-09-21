Xiaomi готовит сразу два игровых смартфона

Black Shark — один из нишевых брендов игровых смартфонов. В этом году компания выпустила два устройства, а именно Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, и теперь ожидается, что третье устройство, получившее название Black Shark 5, дебютирует до конца 2021 года. Впрочем, инсайдеры заявили, что, похоже, этот смартфон могут официально представить под названием Black Shark 4S вместе с Black Shark 4S Pro. Причиной данного заявления, что весьма удивительно, стала мобильная игра Honor of Kings (также известная как King of Glory) — популярная игра MOBA (многопользовательская онлайн-боевая арена) в Китае. Как и большинство популярных мобильных игр, она также поддерживает более высокую частоту кадров на некоторых устройствах. И недавно страница поддержки игры была обновлена, чтобы добавить больше совместимых устройств, которые могут позволить себе повышенную частоту кадров.

Там появилось несколько устройств от компании Huawei, пара смартфонов Realme и, что наиболее приятно, смартфоны Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Стоит отметить, что еще в августе текущего года тот же инсайдер сообщил, что следующее устройство от Black Shark будет называться Black Shark 5 (KTUS-A0). Он также предположил, что смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888+ и будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. К сожалению, у нас нет дополнительной информации о грядущих Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro, за исключением того, что они смогут запускать Honor of Kings со скоростью 120 кадров в секунду. Если эти смартфоны действительно собираются выпустить в ближайшее время, мы ожидаем узнать о них буквально на днях.
Комментарии и отзывы Black Shark 4S
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