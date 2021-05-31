Xiaomi готовит зарядку на 200 Вт

Xiaomi наряду с OPPO, Vivo и даже OnePlus раздвигают границы уровня зарядки смартфонов — данные производители показывают такие технологии, которые другим производителям банально недоступны. Например, Xiaomi была одной из первых, если не первой, кто продемонстрировал проводную зарядку мощностью 100 Вт, которую в конечном итоге сделали доступной для потребителей в виде зарядки 120 Вт с Xiaomi Mi 10 Ultra. Теперь производитель снова пытается перевернуть рынок с ног на голову, предоставив пользователям безумную скорость зарядки на новых смартфонах. Новейшая технология Xiaomi HyperCharge, которая, теоретически, будет представлена в самом ближайшем будущем, позволит пользователю заряжать смартфон по проводу на 200 Вт — на демонстрации производитель даже показал, что смартфон от 0% заряда до 100% заряда заряжается всего за 8 минут.

Это невероятная скорость, которая позволит совершенно не бояться того, что ваш смартфон потеряет проценты батареи и вы больше не сможете пользоваться гаджетом в привычной манере. Проблема лишь в том, что сам смартфон при этом будет безумно нагреваться, что, опять же, может негативно сказаться на прочности компонентов устройства, да и сам аккумулятор, теоретически, будет быстрее терять своё объём, так как его будут заряжать под огромной нагрузкой. Более того, Xiaomi отмечает, что телефон, показанный в ходе демонстрации,, представляет собой модифицированный Xiaomi Mi 11 Pro с аккумулятором на 4000 мАч. Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем технология действительно станет доступной для потребителей, но, учитывая связанные с этим риски, Xiaomi следует потратить больше времени на тесты.
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